Digital Public Relations e innovazione strategica

Ambiti e ambienti di applicazione delle Digital Public Relations Le Digital PR ricadono nell’ambito delle Relazioni Pubbliche, aree che per sua natura non punta a far crescere le vendite, ma a consolidare il posizionamento del brand e dell’azienda sul mercato.

Riporto qui di seguito gli ambiti e gli ambienti di applicazione delle Digital Public Relations con una presentazione che riguarda il rapporto Innovazione Strategica ed i Social Media.

Gli ambiti e gli ambienti di applicazione delle Digital Public Relations

Posizionamento online: Posizionamento Marketing Strategy e Supporto dell’attività SEO – Search Engine Optimization Content Strategy e Content Management Personal Branding (posizionamento professionale e sviluppo carriera)

Informazione giornalistica Real Time news Ai giornali attraverso OLMR – Online Media Relations (Corporate: a supporto dell’Ufficio Stampa)

Comunicazione istituzionale e d’impresa (corporate): Interna: Social Business Esterna: Reputation, Prevenzione Crisis Management e monitoraggio

Engagement – Fidelizzazione Attività di engagement nei Social Media Customer Services – Customer Care

Conversione online

Lead Generations – online Direct Marketing

Riporto qui di seguito le slide della presentazione correlata che potete vedere scaricare su Slideshare: Innovazione Strategica ed i Social Media