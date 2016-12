Influenza e persuasione. Coinvolgere nell’intenzione.

Come possiamo definire l’influenza? Essere influenti è un’abilità di conformarci agli altri, di entrare in sintonia così gli altri ci percepiscono come un riflesso di se stessi.

L’influenza è un mix di popolarità e competenza:

Ognuno influenza la percezione, le opinioni e i giudizi dell’altro su altre persone, su aziende, su marchi, su prodotti

L’influenza può essere neutra, positiva o negativa, ma conta veramente quando ha un impatto concreto e reale sui "followers".

E’ fondamentale capire che è importante chi ascolta un "influencers" e non quanti.

Occorre quindi distinguere tra un influencer ed un opinion leader:

L’influencer Filtra le informazioni per la sua rete sociale (rilevanza attraverso la reputazione) L’Opinion Leader le divulga utilizzando tutti i media e new media (consenso attraverso la credibilità) Chiunque possa influenzare il proprio network di persone, anche molto piccolo L’Influencer tipico è il blogger.

Opinion Leader La rivista/giornale online tematico e/o di tendenza (di opinione e che genera conversazioni e follower) potrebbe svolgere, come i personaggi autorevoli, del cui giudizio ci fidiamo, in grado di influenzare la nostra opinione, per cui potremo definirla meglio come Opinion Leader. I confini sono sfumati ma occorre sempre fare chiarezza. Possiamo quindi dire che un blog/sito di tendenza/tematico gestito da una redazione è Opinion Leader come stakeholder per la somma degli interventi/opinioni e seguito che hanno le persone che ci scrivono (persone e/o redazione). Alcune di queste persone che scrivono possono essere avere una forte reputazione e quindi essere considerati degli influencer. Quando un blog di tendenza fa post non firmati si intende che potremmo dire che siamo più nel campo dei new media (come stakeholder) o degli Opinion Leader: il direttore del giornale/rivista (offline e/o online), per esempio. L’esempio dell’Huffington Post. Vi scrivono molti blogger, alcuni hanno reputazione e seguito da influencer ma la Arianna Huffington è sicuramente una Opinion Leader, anche per la sua difficile raggiungibilità (paradosso della celebrità che non consente più le conversazioni…).

Alcuni principi della persuasione:

Il comportamento automatico e stereotipato predomina in molte azioni umane perché in tanti casi è la condotta più efficiente, in altri è praticamente indispensabile (scelta emotiva… acquisto d’impulso)

La persuasione «è un’opera di convinzione esercitata su qualcuno mediante ragionamento, per ottenerne la fiducia o l’approvazione» (Garzanti). Per (azione) Suadere (rendere piacevole, favorevole.

Il guru di riferimento è senz’altro R. Cialdini («Le armi della persuasione – Giunti»): Psicologo sociale, ha cominciato a fare ricerche sulla psicologia dell’acquiescenza: le armi della persuasione, come difenderci…

