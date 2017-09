Influenza e persuasione. Coinvolgere nell’intenzione. » Marketing e Comunicazione: una visione d’insieme Mi sono sempre chiesto se ci fosse una grafica che potesse dare una visione d’insieme del marketing e della comunicazione.

L’ho creata partendo da una base preesistente. Gli aspetti del marketing e della comunicazione possono essere così rappresentati: Marketing

Generare risorse che sono cruciali per il vantaggio competitivo, diffondere valore per azienda e interlocutori (marketing analitico, strategico e operativo)

Relazioni pubbliche

Le relazioni e le competenze professionali che consentono di gestire relazioni di rilevanza sociale con più gruppi di stakeholder (relazioni pubbliche e Digital Public Relations)

Organizational Communication

Comunicazione interna all’organizzazione, flussi interni, reti relazionali e informali (comunicazione organizzativa)

Corporate Communication

Una funzione aziendale e manageriale per una comunicazione coerente

(comunicazione aziendale) Ecco la grafica di sintesi: Tra il Marketing e le Relazioni pubbliche abbiamo la comunicazione esterna: un diaframma sempre più fragile dall’avvento del social media, oggetto di policy aziendali e di accordi di riservatezza. Tra il Marketing e l’Organizational Communication abbiamo la Comunicazione interna: il marketing interno, uno strumento verso la learning organization. Tra l’Organizational Communication e la Corporate Communication abbiamo il comportamento: quello che effettivamente l’azienda fa, opera al proprio interno. Tra la Corporate Communication e Relazioni pubbliche abbiamo la reputation: la reputazione aziendale, dove si gioca (o si rafforza) il brand (messo al centro della grafica, poiché dipendente da tutti i fattori), l’immagine e aziendale sono valori strategici e prioritari per ogni azienda. Articoli correlati: Gestire la reputazione con la comunicazione relazionale… Dopo l’articolo Digital Public Relations e innovazione strategica, proseguo con a nuova forma di comunicazione…

Digital Public Relations e innovazione strategica Ambiti e ambienti di applicazione delle Digital Public Relations Le Digital PR ricadono nell'ambito delle…

Digital Public Relations per D-Air Street. Dainese incontra… Il 13 di gennaio presso il Campus di Verona della IUSVE, il responsabile marketing della… Condividi questo: Facebook

Privacy Policy Comments are closed.